Časově omezené stání a systém K+R u škol v Mostě

V roce 2018 začalo město Most systematicky řešit parkování rodičů u školských zařízení vzhledem ke zhoršování bezpečnosti školáků před školami vlivem nevhodného chování řidičů – rodičů vozících děti do škol. Letos přibyly další školy i mateřská škola v ulici Františka Malíka.

Přestože by řidiči měli znát své povinnosti, ne všichni si je plně uvědomují a mnozí předpisy porušují i vědomě a úmyslně. I proto nastávají situace, kdy rodiče chtějí zastavit a vysadit či vyzvednout své dítě u školy na vyhrazeném místě, a to je blokováno řidičem, který zde odstaví své vozidlo v rozporu s dopravním značením.

Parkování s parkovacím kotoučem

Značka IP 13b dle vyhlášky č. 294 z roku 2015 s bílým písmenem P na modrém pozadí a parkovacím kotoučem na bílém pozadí označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit parkovací kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Dodatková tabulka značí maximální možnou dobu stání.

Parkovací místa K+R

Značka IP 13e z téže vyhlášky s písmeny K+R v bílé tabulce označuje parkoviště, na kterém lze zastavit (jen) za účelem vystoupení a nastoupení osob. Značka KISS & RIDE označuje parkovací místo pro krátké zastavení osobních vozidel (v překladu polib a jeď). V praxi to znamená, že na tomto místě můžete zastavit, aby spolujezdec mohl v klidu a bezpečně vystoupit nebo nastoupit. Ale přichází důležité upozornění. Řidič by neměl odcházet od vozidla! To značka neumožňuje. S dětmi, které potřebují doprovodit až do školy, bude muset řidič parkovat jinde. Místa označená K+R jsou určena výhradně pouze pro opravdu rychlé odbavení. Pokud od vozu odejdete, může na vás čekat pokuta za špatné parkování. V Mostě je tato značka instalována již několik let v prostoru před vlakovým nádražím, od loňského roku ji potkáváme před školami. Poslední školou, která se dočkala této možnosti pro parkování rodičů, je Základní umělecká škola F. L. Gassmanna.

U jednotlivých škol je vyznačen také denní časový interval, pro který dopravní značení platí. Zbývající většinovou část dne slouží tato parkovací stání obvykle pro rezidenty, bydlící v dané oblasti.

Vedení města chce těmito kroky přispívat ke zlepšení bezpečnosti zejména školáků a zároveň i plynulosti dopravy u škol. Řešení je vždy posuzováno dopravními inženýry, pracovní skupinou pro posuzování návrhů dopravních řešení a komisí dopravy rady města. Následně je vše schvalováno dle platné legislativy. Realizaci zajišťují Technické služby města Mostu.