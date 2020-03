Chodci nemají absolutní přednost

Mostečtí dopravní policisté při preventivní akci upozorňovali chodce na přechodech pro chodce, jak se mají správně chovat v silničním provozu a také na to, že nemají na přechodech absolutní přednost. Vybrali si k tomu přechody, které občané sami označili jako nebezpečné v rámci tzv. pocitové mapy města Mostu. Pro každého chodce, kterého policisté oslovili, měli připravené reflexní pásky.

Podle zákona o silničním provozu platí, že:

řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje, nesmí ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.

Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Rady, které policisté chodcům na přechodech předávali:

Před přechodem se zastavte

Rozhlédněte se vlevo a vpravo, zda se neblíží vozidlo

Navažte s řidičem oční kontakt, teprve až je jistota, že řidič chodce vidí, můžete vstoupit do vozovky

Přechod přecházejte po pravé straně a rychlou chůzí a dávejte pozor, abyste neupadli

I při přecházení sledujte, zda se neblíží jiné vozidlo, zejména na silnici, kde je více jízdních pruhů. Ve dvou jízdních pruzích ve stejném směru je řidič povinen zastavit vedle jiného vozidla, které dává přednost chodci. Ve druhé polovině vozovky je pro chodce bezpečnější vyčkat, až řidič, který jede v protisměru, zastaví.

Chodec by si neměl přednost vynucovat, pár minut čekání mu může zachránit život. V případě střetu je zranitelnější chodec a při nehodě většinou utrpí zranění. U přechodu pro chodce by měli být pozorní i řidiči, pokud vidí chodce, měli zpomalit, aby měli dostatek času zareagovat a zastavit. Platí zásada, že obě strany by měly být k sobě navzájem ohleduplní a tolerantní.