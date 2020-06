Cyklisté mohou využívat nové „nabíječky“

Mezinárodní energetická skupina Sev.en Energy spustila před začátkem letní turistické sezony speciální projekt Sev.en Energy for Bikers. Jeho podstatou je vytvoření sítě nabíjecích stanic pro elektrokola, které vynikají univerzálností a uživatelským komfortem. Do provozu již bylo uvedeno prvních deset stanic při tzv. Krušnohorské magistrále a ve městě Most. V průběhu léta chce investor spustit desítky dalších stanic v Ústeckém a Pardubickém kraji, tedy v regionech, kde má své energetické provozy.

Síť se skládá z nabíjecích stanic PowerBox.ONE. Díky nim s sebou e-bikeři nemusejí vozit těžkou a neskladnou nabíječku, a dokonce ani propojovací kabel, který je vždy k dispozici na vyžádání u provozovatele. Z každé nabíjecí stanice lze dobíjet až čtyři elektrokola najednou. Zařízení je vybaveno dvěma univerzálními vestavnými nabíječkami a dvěma specifickými pro pohony Bosch a Shimano, které mají vlastní nabíjecí systémy. Díky tomuto řešení je stanice kompatibilní s více než 90 % trhu elektrokol. Dobíjení v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdarma.

„Kouzlo projektu spočívá v tom, že má ambici proměnit celou kulturu cestování na elektrokolech v Česku. Do budování tak rozsáhlé a husté sít