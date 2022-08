Dobrovolníci z Unipetrolu pomáhali v sedmi městech

Natírání laviček, čištění břehů vodních ploch, vymalování pokojů nebo stříhání stromů a keřů. Nejen těmito aktivitami pomohli zaměstnanci rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol při letošních Dobrovolnických dnech. V osmi neziskových organizacích odpracovali více než 1 300 hodin.

Pomáhali v Litvínově, Praze, Neratovicích, Kralupech nad Vltavou, Veltrusech, Pardubicích a v Brně. Do dobrovolnických prací se kromě zaměstnanců skupiny zapojili i někteří zástupci měst.

Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává téměř 5 000 lidí. Firemní společenskou odpovědnost proto zaměřuje právě na lokality, kde má své výrobní závody a obchodní zastoupení. Dobrovolnické dny se v ORLEN Unipetrolu konají pravidelně už od roku 2012 a umožňují zaměstnancům pomáhat přímo v terénu.

„Dobrovolnické dny mají ve skupině ORLEN Unipetrol několikaletou tradici. Každoročně pomáháme neziskovým organizacím, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a které fungují v lokalitách působnosti skupiny ORLEN Unipetrol. Zájem z řad zaměstnanců stoupl oproti roku 2021 o 30 %. Pomáhat do terénu letos vyrazilo celkem 180 lidí. Všem, kteří se zúčastnili, bych proto chtěla poděkovat především za jejich nasazení, se kterým se do dobrovolnictví vrhli. Už poněkolikáté jsme mohli společně pomoci tam, kde je to třeba, a znovu jsme tak ukázali, že skupina ORLEN Unipetrol je starostlivým a zodpovědným sousedem,“ uvedla Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, která se letos spolu s dalšími členy představenstva společnosti připojila k Českému rybářskému svazu a pomohla s úklidem vodních ploch v okolí Chemparku Záluží.

Letošní Dobrovolnické dny odstartovaly v brněnském centru Kociánka, které poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením. Dobrovolníci ze skupiny ORLEN Unipetrol v brněnské Kociánce natírali lavičky a ohrady pro hippoterapii a podíleli se na úklidových pracích v parku centra. Následoval den v příspěvkové organizaci Rybka v Neratovicích, která poskytuje sociální služby. Lidé tam pomáhali s úpravou zeleně a úklidem zahrady. Další dobrovolníci se ve stejný den podíleli na údržbě a natírání stánků v neziskové organizaci Borůvka Praha, která pomáhá lidem s tělesným handicapem.

Dobrovolnické dny pokračovaly dvěma akcemi v Litvínově. První skupina zaměstnanců ORLEN Unipetrolu vymalovala pokoje v Domově pro seniory Naděje, poté natírala altány a podílela se i na úklidu zahrady. Akce se zúčastnila také Kamila Bláhová, starostka města Litvínova: „Velice si vážím práce všech dobrovolníků, kteří dnes do Domova pro seniory přišli, a jsem ráda, že jim mohu za jejich nasazení osobně poděkovat. Těší mě, že společně můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíc.“

Druhá skupina dobrovolníků spolu s Českým rybářským svazem čistila břehy vodních ploch v okolí Chemparku Záluží. Jako už tradičně se pomáhalo i v Pardubicích ve Středisku rané péče, které podporuje rodiny s dětmi se závažným zdravotním postižením. Dobrovolníci tam natírali zábradlí, malovali a instalovali rohové ochranné lišty v prostorách vstupních chodby a podíleli se i na tvorbě didaktických pomůcek. Sérii Dobrovolnických dnů zakončila první skupina dobrovolníků v Dětském domově v Kralupech nad Vltavou, kde pomáhala s vymalováním schodiště. Zaměstnance ORLEN Unipetrolu přišel osobně podpořit i starosta města Marek Czechmann a všem poděkoval za odvedenou práci. Druhá skupina dobrovolníků pak pomáhala v zámeckém parku Veltrusy. Lidé tam vyřezávali výmladky, uklízeli větve a opravovali oplocení parku.

Skupina ORLEN Unipetrol přijala společenskou odpovědnost jako jednu ze svých priorit při budování plánu udržitelného podnikání. ORLEN Unipetrol přistupuje ke své činnosti etickým a odpovědným způsobem, a proto zavedl mezinárodní standardy i v oblasti firemní společenské odpovědnosti (CSR). Hlavní snahou je trvalý rozvoj skupiny a jejích vztahů s místními komunitami na poli vzdělávání, sociálních otázek a životního prostředí. Celkové výdaje na aktivity spojené se společenskou odpovědností dosáhly v roce 2022 výše 19,36 milionu Kč.