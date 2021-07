Druhé kolo žádostí o finanční dary ukončeno. Společnosti skupiny United Energy uvolnily prostředky pro obce postižené tornádem

Poslední červnový den bylo ukončeno druhé kolo žádostí o finanční dar ze strany neziskovek v regionu. Do společnosti došlo 8 projektů, splňující předepsané podmínky pro zařazení do výběrové komise, z nichž většina se týkala sociální oblasti.

Z došlých žádostí vybrala komise k podpoře dva projekty. Částku 50 tisíc korun věnovala společnost United Energy litvínovskému spolku Porozumění na záchranu mateřského centra Klubíčko, které již 17 let pomáhá sociálně slabým rodinám i handicapovaným dětem a letos se ocitlo v existenčních problémech. Finanční dar ve výši 60 tisíc korun obdrží také Docela velké divadlo v Litvínově.

„Spolek Porozumění působí v Litvínově už řadu let a za tu dobu se stal nezbytnou součástí sociálních služeb v regionu. Toho jsme si velice dobře vědomi, proto jsme se rozhodli k podpoře jeho provozu připojit. Stejné je to v případě litvínovského divadla, coby významného centra kulturního dění, které se dostalo díky covidové krizi do zoufalé situace,“ sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Kromě podpory dvou výše uvedených organizací, se společnosti skupiny United Energy zapojily do sbírek na podporu obcí postižených zničujícím tornádem.

„Z našeho rozpočtu jsme vyčlenily 350 tisíc korun na pomoc obcím zdevastovaným tornádem. Z toho 200 tisíc jsme se rozhodli věnovat obci Lužice na Hodonínsku, neboť stejnojmenná obec leží i zde na Mostecku, 150 tisíc korun pak poskytla společnost Severočeská teplárenská obci Stebno na Podbořansku. Tato obec v záplavě informací o škodách na Moravě poměrně zapadla, nicméně i zde způsobila bouře značné škody. Navíc zde žijí blízcí našich zaměstnanců,“ doplnil Milan Boháček, generální ředitel United Energy.