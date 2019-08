V Mostě k 31. 8. 2019 končí tříletý projekt Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho realizátorem je Vzdělávací centrum Genesia, z. s., partnery pak Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z. s., Oblastní charita Most – nízkoprahové zařízení Sovička, Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě – nízkoprahové zařízení Záplata, statutární město Most – Klub národnostních menšin a osm základních škol zřízených městem.

Hlavním cílem bylo podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání všech žáků bez ohledu na jejich znevýhodnění (zdravotní, intelektové, jazykové, sociální a jiné). Inkluzivním označujeme způsob vzdělávání, který dbá na maximální rozvoj každého žáka s ohledem na jeho individuální potřeby a specifika. V projektu bylo ročně podpořeno průměrně 22 pozic školních asistentů, probíhalo průměrně čtyřicet zájmových kroužků, do nichž docházelo v každém roce kolem 550 dětí. Nabídky doučování ve třech mimoškolních doučovacích klubech v prostředí či blízkosti sociálně vyloučených lokalit využilo na sto žáků ročně, doučovalo se ovšem též v rodinách či v dětském domově. V každé ze základních škol se uskutečnilo šest akcí se staršími kamarády – místními středoškoláky, kteří byli pro žáky ZŠ motivací a příkladem, co a jak dál po základní škole.

Určitou formu podpory v rámci dalšího vzdělávání či supervize obdržely více než tři stovky pedagogů. Pro rodiče bylo ve školách a v nízkoprahových klubech připraveno třicet osvětových workshopů zaměřených na školní přípravu, docházku a pokračování ve studiu po ZŠ. Při kulatých stolech a diskusních panelech školy sdílely své zkušenosti dobré, ale též špatné praxe.

Přínos projektu zhodnotila Libuše Hrdinová, ředitelka ZŠ v ulici J. Arbesa: „Inkluzí se při správném uchopení může zlepšit podpora ve vzdělávání všem dětem. Proto se i naše škola do projektu zapojila. Tři roky spolupráce považují všichni zúčastnění pedagogové a asistenti za velmi přínosné pro žáky i pro ně samotné. Mohli jsme přijmout další asistenty a to nám umožnilo zvýšit šanci na školní úspěch pro každé dítě a jeho cílenou podporu. Pedagogům účast v projektu přinesla příležitost rozšířit si na rozličných školeních a seminářích znalosti a získat nové dovednosti v oblasti inkluze a speciální pedagogiky. Velkou neznámou byly zpočátku supervize, během tří let se však staly vyhledávanou součástí sdílení mezi všemi učiteli.

Mnozí pedagogové pracovali jako lektoři kroužků klíčových kompetencí. Skupiny žáků se ve čtyřech kroužcích podpořených z projektu věnovaly počítačové gramotnosti. Kroužek „Čti a vyprávěj“ pak byl určen těm, kteří rádi čtou a zkouší zpracovávat různé literární texty. Kroužky byly nadstavbou k vyučovacím procesům, jejich cílem byly aktivity, na něž v průběhu hodiny není vždy čas a zejména zde není takový prostor pro individuální podporu žáků. Mimořádnou výhodou práce v kroužku byl právě nižší počet žáků oproti běžné výuce. V kroužcích i v hodinách jsme využili atraktivní a nadstandardní pomůcky pořízené díky finanční podpoře z projektu.

Inkluze má kromě jiného vést ke zlepšení vztahů mezi dětmi, dopomoci jim k lepšímu porozumění druhým, k přijetí sociálních odlišností a většímu respektu k ostatním. Inkluze u dětí podporuje rozvoj sociální inteligence a empatie, jež se při každodenním působení v podnětném prostředí zlepšují. Myslím, že k naplnění těchto cílů nám účast v projektu výrazně napomohla.“

Tyto základní myšlenky inkluze ve vzdělávání budou v mosteckých školách nadále podporovány prostřednictvím návazného tříletého projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“, do něhož je zapojeno město a jím zřizovaných deset škol, jakož i tři nízkoprahová zařízení v sociálně vyloučených lokalitách.