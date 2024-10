Kde se v Mostě vzala rakev s mumií? Muzeum chystá výjimečnou podívanou

Po svíce než sedmdesáti letech se do Mostu dočasně vrátí tak zvaná „Mostecká mumie“. Respektive její tři tisíce let stará egyptská rakev. Unikátní prastarý artefakt se stane středobodem mimořádné egyptské výstavy, která bude zpřístupněna 19. října od 13 do 19 hodin v mosteckém muzeu.

Tak zvaná Mostecká mumie bývala součástí sbírek předválečného muzea ve starém Mostě. V roce 1970 ji však tehdejší muzeum předalo do Náprstkova muzea asijských a amerických kultur, součásti Národní muzeum v Praze. Zde je rakev s mumií uchovávána dodnes. Obě muzea se dohodla, že v rámci připravované výstavy, která bude trvat do konce ledna 2025 bude vystavena pouze bohatě zdobená rakev. Mumie bude představena prostřednictvím fotografie a snímků pořízených na výpočetním tomografu. Mumie samotná je totiž ve stavu, kdy ji už nelze převážet a vystavovat.

Může za to továrník Riecken

Jak se vůbec egyptská mumie ve starém Mostě ocitla, vypráví historik Oblastního muzea a galerie v Mostě Jiří Šlajsna: „Mumii přivezl do Mostu ze svých cest významný textilní továrník Wilhelm Riecken, který byl zároveň městský zastupitel Horního Litvínova, poslanec Českého zemského sněmu za německou pokrokovou stranu a velký podporovatel muzea“. Dnes již nezjistíme, zda cílem cesty, ze které továrník objemný artefakt přivezl, byl obchod nebo exotická dovolená. Rakev zřejmě koupil na tržnici (což bylo tehdy běžné) a mumii dokoupil zvlášť. Rakev i mumie byly opakovaně odborně zpracovány. Nejnověji byla mumie podrobena vyšetření na výpočetním tomografu, tak zvaném „CT“. Výzkum prokázal tu zajímavost, že rakev a mumie k sobě původně nepatřily. Zatímco mumie patří mladému chlapci, rakev byla připravována pro dospělou ženu. Jak mumie, tak i rakev jsou datovány do období vlády 21. dynastie, která vládla mezi lety 1069–945 před naším letopočtem“ uvedl egyptolog Pavel Onderka z Náprstkova muzea. Egypt byl tehdy rozdroben do dvou království a vládli mu i cizí panovníci – 22. dynastie lybijská a 25. dynastie nubijská, tak zvaní černí faraoni. Co se týká samotné mumie, údajně se jedná o dceru egyptského krále z dvacáté dynastie.

V předválečné době bylo pro muzea prestižní záležitostí vlastnit exotické sbírky. Tehdy také ještě bylo snadné takovéto předměty získávat a převážet. Vývoz historických předmětů byl zakázán ve třicátých letech.

Mumie by převoz „nepřežila“

Mumie v Česku dostala zabrat. Nedochovala se v nejlepším stavu. Ještě v době, kdy pobývala v muzeu ve starém Mostě, byla zčásti vybalena ze svých obinadel, což vedlo k uvolnění hlavy a jejímu následnému nasazení na železnou roxorovou tyč. Mumie v současnosti depozitáře Náprstkova muzea opouští podle egyptologa Pavla Onderky zcela výjimečně. Naposledy tomu bylo v roce 2009, kdy byla vyšetřena v diagnostickém centru Affidea Praha na pražském Chodově.

Ostatně, celosvětově navíc muzea odstupují od vystavování lidských ostatků, pokud k tomu není vědecký či odborný důvod. Zjednodušeně řečeno, je to neetické.

Ačkoliv Náprstkovo muzeum zapůjčí do Mostu pouze zrestaurovanou rakev, i přesto půjde o unikátní zajímavost. Jedná se totiž o nejkrásnější rakev v České republice, navíc se zdvojeným víkem, což není příliš obvyklé. O samotnou mumii ale lidé nepřijdou. V mosteckém muzeu o ní bude celý panel se spoustou zajímavých informací a fotek.

Kam se poděla původní mumie?

K záměně mumií uložených v rakvi mohlo dojít již ve starověku. Rakve se ve starém Egyptě často používaly více než jedenkrát, přičemž původní majitel byl z rakve vyndán, uložen v hrobce mimo rakev, a rakev byla vynesena ven z hrobky, aby mohla posloužit novému majiteli.

Poměrně často se však stávalo, že k záměně docházelo až v moderní době v souvislosti s prodejem a nákupem rakví a mumií, kdy mohlo dojít ke spárování dvou nesouvisejících věcí.

Je ale i možné, že původní mumie byla rozemletá na léčivý prášek a snědena. Prášek z mumie měl totiž účinkovat na nejrůznější lidské nemoci a měl mít i afrodiziakální účinky. Takto podle některých historických pramenů padla za oběť řada mumií, když teprve později vyšlo najevo, že v překladu textu, ze kterého se o „zázračném prášku“ čerpalo, došlo k chybě.

Z minulosti do současnosti

Rakev bude hlavním „tahákem“ nové mostecké výstavy, která nese název „Mezi Prahou a Káhirou – 100 let české egyptologie“. Výstavu realizuje mostecké muzeum ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Výstava návštěvníky seznámí s bohatou a úspěšnou historií československé a české egyptologie v uplynulých 105 letech. Po zahájení výstavy se uskuteční komentovaná prohlídka s významným českým egyptologem Ladislavem Barešem.



Součástí programu bude také otevření výstavy Z Mostu až na konec světa. Výstava je věnovaná exotickým sbírkám Oblastního muzea a galerie v Mostě hlavně z konce 19. a první poloviny 20. století. Představí zajímavé muzejní sbírkové předměty skoro ze všech světových kontinentů. Od Dálného východu Asie po rozpálenou savanu Jižní Afriky. Od mrazivé tundry argentinské Ohňové země po sluncem spalovanou buš Austrálie. Exotice bude věnován i exponát měsíce října v recepci muzea, a to pár kožených, mědí zdobených sandálů z oblasti Súdánu či Etiopie, pravděpodobně z 19. století.

V programu Mezinárodního dne archeologie nebudou chybět „dílničky“ pro děti i dospělé, kde si bude možné vyzkoušet výrobu egyptských šperků či papyru, psaní hieroglyfů, egyptské chrámové malby atd. V „exotickém salónku“ s foto koutkem si návštěvníci mohou půjčit rekvizity pro fotografii na památku, možná potkají i faraona. Pro všechny návštěvníky vyhlašuje Oblastní muzeum a galerie v Mostě soutěž o nejkrásnější exotický kostým. Vítěz získá malé překvapení. Také občerstvení bude stylové.

Program letošního svátku archeologie v mosteckém muzeu:



Od 13 hodin – zahájení Mezinárodního dne archeologie

Od 13 do 17 hodin – Dílničky po malé i velké

Od 15 hodin – Vernisáž výstavy mezi Prahou a Káhirou 100 let české egyptologie.

Od 16 hodin – Komentovaná prohlídka výstavy mezi Prahou a Káhirou s egyptologem Ladislavem Barešem.

Od 17.30 hodin – Vernisáž výstavy z Mostu až na konec světa. Exotika ve sbírkách Oblastního muzea a galerie v Mostě a vyhlášení soutěže o nejkrásnější exotický kostým

Od 18 hodin – Komentovaná prohlídka výstavy z Mostu až na konec světa s historikem Jiřím Šlajsnou.