Kdo získá další Cenu města Mostu? Navrhujte kandidáty!

Až do konce května mohou občané, kolektivy a organizace nominovat kandidáty na Cenu města Mostu za rok 2019.

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasloužil o rozvoj či popularitu našeho města? Znáte úspěšného vědce, umělce, lékaře či kohokoli dalšího, kdo svou prací pomáhá vytvářet pozitivní obraz Mostu? Domníváte se, že by jeho práce a morální hodnoty měly být oceněny? Pak neváhejte a navrhněte jej jako kandidáta na Cenu města Mostu. Své návrhy můžete zaslat na odbor školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu do 31. května. Stačí do jedné věty formulovat, zač by měla být právě této osobnosti cena udělena. Svůj návrh poté můžete opřít dalšími písemnými argumenty.

Naposledy, tedy za rok 2018 cenu získali hudební pedagožka Květa Hasilová a houslista Milan Al-Ashhab