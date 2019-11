Kuřáci, chcete vědět, jak na tom jsou vaše plíce? Nechte si je ve středu zdarma vyšetřit v Mostě

Nechat si bezplatně vyšetřit plicní funkce mohou obyvatelé Ústeckého kraje ve dvou nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (budova T, přízemí) a Plicní oddělení Nemocnice Most (budova E, přízemí) se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Zájemcům bude provedena spirometrie, v případě patologického nálezu budou mít možnost konzultace s pneumologem. Akce je pořádaná v rámci Světového den CHOPN pod heslem „Zdravé plíce pro život“.

Akce se uskuteční:

středa 20. listopadu 2019

od 9:00 do 14:00 hodin, na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova „T“, přízemí, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

od 8:30 hodin do 14:00 hodin, na Plicním oddělení Nemocnice Most, o. z., budova „E“, přízemí, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

čtvrtek 21. listopadu 2019

od 12.00 do 19.00 hodin, se zdravotníci Oddělení funkčního vyšetřování plic ústecké Masarykovy nemocnice zapojí do celorepublikové akce České pneumologické a ftizeologické společnosti, kdy v OC Forum, Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem, budou zájemcům provádět spirometrii. V případě patologického nálezu bude možná konzultace s pneumologem.

Chronickou obstrukční plicní nemocí trpí v České republice asi osm procent dospělých, kdy výskyt onemocnění stoupá zejména u žen. Typickými příznaky jsou dušnost, chronický kašel, únava a vykašlávání hlenů. Spirometrie je jednoduché nebolestivé vyšetření, které může chronickou obstrukční plicní nemoc odhalit. Asi osmdesát procent případů onemocnění má na svědomí kouření. Chronickou obstrukční plicní nemoc nelze vyléčit, ale včasná diagnóza a zahájení léčby výrazně zpomalí zhoršování stavu a zmírní potíže.

