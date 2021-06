Letní příměstský tábor na autodromu už má termíny

Výrazně obohacený program s řadou atraktivních činností a aktivit nabízí letošní letní příměstský tábor mosteckého autodromu pro děti od šesti do 15 let. Rodiče si opět mohou vybírat ze čtyř termínů týdenních turnusů, dvou červencových a dvou srpnových. Podrobné informace zájemci najdou na: https://www.autodrom-most.cz/cz/sluzby-1/pro-deti/primestsky-tabor/

Při skladbě obsahové náplně jednotlivých turnusů pořadatel příměstského tábora spolupracuje se členy souboru Divadlo VeTři Míšou Doležalovou a Vlastou Vébrem. „Osvědčili se nám už při akcích v minulosti, moderovali například na velkém závodním okruhu vytrvalostní běžecký závod The Most HALFMARATHON. Kromě tradičních sportovních a herních aktivit se tak letos děti mohou těšit na mimořádnou dávku zábavy, legrace, ale i osvěty a prevence,“ nastínila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Turnusy povedou zkušené učitelky z mateřských škol. „Dohodli jsme se, že každý z turnusů bude inspirovaný dětmi oblíbenými postavami nebo profesemi. Mohou se tak zaměřit třeba na indiány, námořníky a podobně. Děti čeká vedle společenských her a soutěží o ceny, sportovních aktivit včetně jízdy na kole, malování nebo modelování také divadelní představení, výlet do okolí, prohlídka startovní věže autodromu nebo preventivní akce zaměřená na dopravu za účasti policie. Novinkou bude závěrečná páteční diskotéka s vyhodnocením celotýdenní hry a předáním cen,“ vyjmenoval Vlasta Vébr.

Sraz na tábor je každé ráno od pondělí do pátku od 07:00 do 08:00 hodin u dětského dopravního hřiště na polygonu, kde si rodiče své syny a dcery vždy do 16:00 hodin i vyzvednou. Cena za pětidenní pobyt na táboře činí 3 500 korun a zahrnuje také svačiny, obědy v místní restauraci a pitný režim. Děti budou potřebovat sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém. Za deštivého počasí pak pláštěnku, gumáky a případně věci na převlečení. Každý si může přinést i své sportovní potřeby, například rakety na badminton nebo kolečkové brusle.

Program tábora je uzpůsobený tak, aby se děti zabavily a měly co nejvíce pohybu. „Zároveň však jako provozovatel závodního okruhu a organizátor sportovních motoristických podniků klademe důraz na bezpečnost silničního provozu. Zaměřujeme se proto také na bezpečnost chodců a cyklistů a jejich správné chování v rušných ulicích. Nácvik modelových situací umožní dobře vybavené dopravní hřiště se značkami, semafory i kruhovými objezdy. Dětem, které nebudou mít vlastní vybavení, zdarma zapůjčíme kola, koloběžky či odrážedla a také helmy,“ upřesnila Raková.