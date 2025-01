Litvínov hospodaří s přebytkovým provozním rozpočtem

Zastupitelstvo města Litvínova dne schválilo rozpočet města Litvínova na rok 2025. Cílem bylo zajistit přebytkový provozní rozpočet, a to se podařilo. Provozní přebytek je na úrovni 36,39 mil. Kč.

PROVOZNÍ PŘÍJMY:

Město očekává příjmy ve výši 757 173 tis. Kč. Tyto příjmy pochází z různých zdrojů, včetně daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a místních poplatků.

PROVOZNÍ VÝDAJE:

Celkové výdaje města jsou plánovány na 720 783 tis. Kč. Tato částka zahrnuje například péči o zeleň, údržbu škol a městských objektů, platy zaměstnanců a náklady na energie.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

Očekávané příjmy jsou ve výši 1 500 tis. Kč a zahrnují prodej městských pozemků.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Celkové kapitálové výdaje jsou plánovány na 567 638 tis. Kč a zaměřují se na důležité investiční projekty.

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ZAHRNUJÍ:

Výstavba nové plavecké haly: 257 500 tis. Kč

Peněžitý příplatek Dopravnímu podniku města Mostu a Litvínova, a. s.: 127 700 tis. Kč

Obnova komunikací: 40 120 tis. Kč

Investice v základních a mateřských školách: 22 950 tis. Kč

Replika Sýkorovy mozaiky a revitalizace okolí: 8 500 tis. Kč

Investice do hřišť: 8 220 tis. Kč

Výstavba kolumbárních zdí: 7 300 tis. Kč

Participativní rozpočet: 4 200 tis. Kč

a mnoho dalšího …

Celkově je rozpočet, vlivem výrazné investiční činnosti, koncipován jako schodkový, přičemž plánovaný schodek bude pokryt úvěrem a úsporami z minulých let.