Litvínovští strážníci pomáhají lidem v nesnázích

Strážníky přivolal kurýr dopravní služby, který se pokusil doručit balíček klientovi. Muž ale za zavřenými dveřmi bytu upadl a nemohl se sám zvednout. Strážníci vlezli do bytu otevřeným oknem. Na zemi ležel bezvládný muž, který nebyl schopen sám se zvednout. Strážníci pomohli muži do postele. O jeho stavu, kdy není schopen sám se o sebe postarat, informovali odbor sociálních věcí.

Strážníky také kontaktoval zaměstnavatel, který měl obavu o svého zaměstnance. Muž nepřišel do práce a nebral telefon. Strážníci v místě bydliště zjistili, že muž leží v koupelně na zemi, nemůže vstát a nemůže otevřít dveře. Strážníci přizvali zástupce CPI, který odvrtal zámek a strážníky pustil do bytu. Nájemník bytu byl ve špatném zdravotním stavu, a tak strážníci přivolali rychlou záchrannou službu. Záchranáři muže převezli do mostecké nemocnice.

Seniorky, která měla zjevně zdravotní potíže, si všimla hlídka v zámeckém parku. Seniorku odvedli k lavičce a přivolali rychlou záchrannou službu. Záchranář ženu ošetřil a strážníci ji doprovodili domů.

Zmateného muže si hlídka všimla také v ulici 9.května. Muž právě telefonoval do sociálního zařízení v Janově, kde pobýval. Ztratil se a nevěděl, jak se má vrátit domů. Hlídka se s pracovníky sociálního zařízení domluvila a muže do zařízení dopravila.

O pomoc požádal také muž z Meziboří. Všiml si, že devadesátiletý řidič zapadl do podmáčeného terénu v zahrádkách a neuměl si sám se situací poradit. Volající mu pomoci nedokázal. Strážníci se na místě pokusili s vozem vyjet, nakonec ale museli přizvat další pomoc. Společně se jim podařilo vozidlo seniora dostat na silnici. Muž velmi děkoval, sám by nevěděl, co dělat.