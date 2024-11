Mladí klavíristé budou po roce opět soutěžit v Ústí nad Labem

57. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte proběhne 27. – 29. listopadu 2024, jako již tradičně v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Pořádající Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem v tomto roce přivítá více než šedesát soutěžících do 16 let věku z desítky zemí světa – např. z Itálie, Srbska a Mongolska.

Soutěžní setkání mladých klavíristů opět zahájí slavnostní koncert orchestru Severočeského divadla a loňského absolutního vítěze Virtuosi per musica di pianoforte. Tentokrát tu čest tedy má teprve desetiletý Guyen Battulga z Mongolska, který se na své vystoupení již těší: „Jsem opravdu nadšený z možnosti zahrát si Mozartův Koncert pro klavír a orchestr č. 12 A dur společně s orchestrem Severočeského divadla. Bude to moje první vystoupení se zahraničním orchestrem. Zároveň jsem trošku nervózní, protože budu poprvé také hrát koncert od Mozarta, což vyžaduje hodně techniky a značné schopnosti.“

Vstupenky na zahajovací koncert, který se koná 27. listopadu 2024 od 18:00 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, jsou k rezervaci na www.operabalet.cz.

V následujících dvou dnech proběhnou první i druhá kola soutěže, přičemž I. kategorie – pro děti do 9 let – je pouze jednokolová. Mladí klavíristé mají předepsaný soutěžní repertoár i minutáž. Slavnostní vyhlášení výsledků, předání zvláštních cen a koncert vítězů proběhnou v Severočeském divadle v pátek 29. listopadu 2024 v 19 hodin.

Ředitel soutěže Marek Korbélyi se svým týmem stále udržuje vysokou kvalitu soutěže: „Jsem potěšený, že mezinárodní porotě opět předsedá významný český klavírista Martin Kasík. Kromě toho je Virtuosi per musica di pianoforte nově členem mezinárodní organizace European Union of Music Competitions for Youth. Věřím, že nejen díky tomu budou soutěžící a jejich doprovod v Ústí nad Labem spokojení, tak jako každý rok.“

Virtuosi per musica di pianoforte probíhá pod záštitou primátora Statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Pravidelně ji také podporují velvyslanci mnoha států působící v České republice.

Veškeré informace o mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte naleznete na www.virtuosi-ipc.com.