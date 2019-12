Most opakovaně projednával návrh územního plánu města

Na mosteckém magistrátu proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu města. Účastnila se ho zhruba padesátka lidí z řad veřejnosti. Předloženy na něm byly návrhy změn, které vyplynuly z veřejného projednání návrhu nového územního plánu z roku 2017.

Velká diskuze se na veřejném projednání vedla kolem využití volných parcel v lokalitách Vtelno a Na Sadech za Baumaxem. „Část pozemků bude využita jako ochranná zeleň či komunikační napojení do určené lokality. Jsem zvědav na podané námitky těchto vlastníků, se kterými se pořizovatel bude muset vypořádat,” říká určený zastupitel pro pořizování Územního plánu města Mostu Petr Formánek.

Dále se diskutovalo o změně využití plochy na Střimické výsypce, kde na základě požadavku vlastníků pozemku byl do návrhu zapracován požadavek na lehkou průmyslovou výrobu. „Tento záměr se většině zastupitelů včetně vedení města Mostu nelíbí. Zpracovatel územního plánu se snažil vyhovět požadavku vlastníka vzhledem k nedostatku ploch pro lehkou výrobu, která byla v roce 2017 aktuální. A záměr pak v rámci návrhu předložit k posouzení jak veřejnosti, tak dotčeným orgánům státní správy. Myslíme si však, že tento návrh bude mít dopad nejen na lokalitu plánované výstavby, ale také na oddechovou zónu u kostela, kudy má vést přístupová komunikace. V neposlední řadě se domníváme, že zásadní vliv bude mít také na krajinný ráz. Vnímáme proto tento požadavek stejně negativně jako veřejnost, která se již vyjádřila na sociálních sítích. Je nutné zdůraznit, že proběhlo projednání návrhu a nyní čekáme do 2. 12. 2019 na připomínky a námitky k návrhu územního plánu, které mohou podat pouze vlastníci dotčených pozemků a staveb, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Záměr není definitivní, je to jen návrh,” zdůrazňuje zastupitel Petr Formánek.

Kompletní dokumentace včetně vzorů pro písemné podněty najdou zájemci na webových stránkách města Mostu. Následně proběhne vyhodnocení připomínek a požadavků k opakovanému projednání územního plánu.