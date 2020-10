Mostečané si přáli nové stromy – mají je na Šibeníku

Společnost Unipetrol s městem Most vysadí v parku Šibeník 110 stromů. Stane se tak v rámci kampaně Unipetrol lidem, která odstartovala loni na podzim a během níž obyvatelé Mostecka navrhovali a vybírali projekty, které Unipetrol podpoří. Do finále postoupily tři projekty – vybudování veřejné wi-fi sítě na vybraných místech, vysázení stromů a vybudování parku pro psy – z nichž obyvatelé hlasováním vybrali jeden vítězný. Stal se jím návrh výsadby stromů, do kterého Unipetrol vložil jeden milion korun. Finanční příspěvek pokryje i následnou několikaletou péči.

V kampani Unipetrol lidem mohli obyvatelé Mostu odevzdávat své nápady a následně pro ně hlasovat od loňského října do letošního ledna. „Každoročně podporujeme okolní města a obce, neziskové organizace, školy i nejrůznější společenské, kulturní a sportovní události. Tentokrát jsme se rozhodli kartu obrátit a zeptali jsme se přímo Mostečanů, co jejich město potřebuje. Lidé hlasovali na vybraných místech, ve speciální tramvaji, na internetu nebo prostřednictvím SMS zpráv,“ uvedla Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol.

„Město Most bude díky vítěznému projektu ještě zelenější. Tím ale nekončíme, sázecí aktivity probíhají i na ostatních místech ve městě. Právě v těchto dnech se sází stromy na Matyldě a v nejbližší době proběhne také výsadba vhodných dřevin u pláže jezera Most,“ doplnil primátor města Mostu Jan Paparega.

Vítězný nápad výsadby stromů obdržel 888 hlasů, park pro psy pak 604 hlasů a pro veřejnou wi-fi hlasovalo 214 lidí. Nové stromy v mosteckém parku Šibeník příznivě ovlivní místní mikroklima a umožní vytvoření příjemných míst vhodných ke krátkému odpočinku, sportu nebo setkání s přáteli a sousedy. Park bude zkrášlovat habr obecný, dub zimní a lípa malolistá. „Se zástupci města Most jsme zasadili symbolicky první z celkového počtu 110 stromů. Jsme největším zaměstnavatelem na Mostecku a je pro nás klíčové být také dobrým sousedem. Věříme proto, že nové stromy budou obyvatelům města dělat radost a přispějí k revitalizaci městské zeleně,“ shrnul vyvrcholení kampaně Unipetrol lidem Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol.

