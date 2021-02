Mostecký fotbal znovu získal podporu Fotbalové asociace ČR

FK Baník Most – Souš získal licenci Sportovního střediska mládeže (SpSM) a vrátil se tak mezi kluby, podporované v systému výchovy mládeže FAČR a Ministerstva školství.

Klub splnil veškerá požadovaná kritéria v několika oblastech včetně požadovaného napojení mládežnických týmů na mužstvo dospělých v republikové soutěži, což zajišťuje účast v divizi dospělých. Tím je Most opět certifikovaným klubem na úrovni mládeže.

Získání statutu SpSM má vedle finančního podpůrného efektu vliv i na přestupní řád a přináší částečnou ochranu klubu při přestupech mládežnických hráčů, uvádí se v prohlášení na klubovém webu.

Základním předpokladem udělení licence je účast v republikových soutěžích FAČR, ve kterých Baník Most – Souš na úrovni mládeže figuruje a od léta splnil i potřebnou podmínku ohledně týmu dospělých. Ve druhé oblasti je sledováno tréninkové zázemí klubu, počet tréninkových hřišť, zázemí šaten, tělocvičny nebo osvětlené umělé trávníky. Třetí oblast sleduje trenérské licence, počty kvalifikovaných trenérů a zároveň trenéry specialisty jako jsou například kondiční trenéři nebo trenéři brankářů. V další oblasti musí kluby předložit smluvní zajištění své činnosti, což obnáší vlastnické struktury nebo dostatečné smlouvy zajišťující konání mistrovských zápasů v rámci celé fotbalové sezóny. Poslední kritéria jsou finančně-ekonomická, tedy způsoby vedení rozpočtu a účetnictví.

Předchůdce FK Baník Most – Souš, tedy Mostecký fotbalový klub (MFK) i Baník Most 1909 dlouhodobě patřily mezi páteřní kluby Ústeckého kraje. V tomto ohledu šlo tedy spíše o formalitu, nicméně i ta prezentuje postupný návrat mosteckého fotbalu do ztraceného postavení a předpoklad pokračování jeho vzestupu i po skončení nouzového pandemického stavu.