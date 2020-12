Novoroční projížďka Mostem

Přijďte si i vy projet některou z tras novoroční vyjížďky a zkuste nastartovat nový rok jízdou na kole. Jako každý rok, tak i v první lednový den roku 2021 se uskuteční Novoroční Hobby jízda městem Most, jejímž organizátorem je Cyklo Point Most Hobby Team za podpory statutárního města Mostu ve spolupráci s neziskovou organizací Life is Skill.

Díky rozmístěným NFC čipům a aplikaci LiSApp se lidé budou pohybovat po předem stanovených trasách, které budou známy nejpozději 30. prosince.