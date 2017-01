Občané Souše: „Chceme respektování limitů!“

Na hlukovou zátěž si přišli postěžovat obyvatelé Souše. Chtějí, aby autodrom dodržoval limity hluku a slibovaná opatření.

Starousedlíkům se nelíbí zvýšená hlučnost, kterou podle nich způsobují především tréninkové dny. Kritizovali také nedostatečná opatření ze strany autodromu. „Žiji v Mostě u autodromu třicet let. Mrzí mě ale, že je mi zamezováno se v posledních letech radovat z domku, který jsem zdědila po rodičích. V devět hodin ráno mne vyžene řvoucí autodrom a teď mě nejvíce rozčílila petice, která kolovala v nejrůznějších částech města a kde byli obyvatelé nařčeni z toho, že chceme autodrom rušit. Nechceme! Chceme jen žít v podmínkách, které si zaslouží slušný občan, který platí daně, nedělá problémy a rád by si užil svého klidu,“ posteskla si Nina Hladká a předeslala, že všichni obyvatelé kolem autodromu neusilují o jeho zrušení. „Petice požadující zachování autodromu je naprostou blamáží obyvatel Mostu. V současné době došlo ke změně užívání a autodrom začal sloužit jako testovací dráha a nám začalo doslova peklo,“ zdůraznila největší problém hlukové zátěže Mostečanka a dodala: „Nikdo nebrání autodromu v podnikání, ale ať svým podnikáním neomezuje nás a nezahání nás do ubedněných domů, z našich zahrad a dvorků. Soustavné překračování hlukových limitů nás omezuje v pobytu venku a otevřená okna v letních měsících jsou pouhým přáním. Chceme respektování limitů, klid a pohodu, která tu byla v minulosti. Respektujme se navzájem a nebude třeba petic a ani našich stížností.“