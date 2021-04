Podnikatelé mohou žádat o „ošetřovné“

Až do 21. května mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „ošetřovné“, a to za dobu od 1. do 21. března 2021. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc

„Do velmi jednoduchého on-line formuláře, na který jsou už žadatelé zvyklí a který lze vyplnit za pár minut, se uvedou pouze základní údaje o podnikání, dítěti či osobě, o kterou se starají a také název, adresa a web školy, školky, dětské skupiny či ústavu, který člověk, kvůli němuž se „ošetřovné OSVČ“ pobírá, za normálních okolností navštěvuje,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „I nadále přitom platí, že tuto dotaci, která souvisí s pandemií koronaviru, nelze kombinovat s kompenzačním bonusem v gesci Ministerstva financí, který se zvýšil na 1 000 korun denně.“

„Tzv. „ošetřovné“ je určeno pro ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní. Lidé, kteří mají ještě jiný příjem, a tedy mají SVČ vedlejší, nárok na tuto dotaci nemají,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler a dodává: „OSVČ mohou žádosti o tzv. „ošetřovné“ podávat od 22. dubna do 21. května 2021. Za každý kalendářní den v březnu včetně víkendů je dotace 400 korun. Jako u předchozí výzvy doporučujeme žádosti podávat datovou schránkou, tak se vyřizují nejrychleji.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) žádosti přijímá také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze takto podepsanou žádost poslat na e-mail: fpmpo20@mpo.cz, do předmětu je třeba uvést „fpbre21“.

Od loňského října, tedy za celou 2. vlnu koronaviru, MPO už zadalo výplatu 67 731 žádostí v celkové částce 530 460 800 korun. Při podávání žádostí OSVČ nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon SVČ hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.