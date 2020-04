Podpora fanoušků může pomoci autodromu z potíží

Společnost AUTODROM MOST provozující stejnojmenný areál se ocitla kvůli epidemii nemoci Covid-19 a následných omezujících opatření v ohrožení další existence. V důsledku nuceného uzavření areálu jí totiž okamžitě klesly výnosy o 90 procent, propad tržeb za celý letošní rok vedení firmy odhaduje až o 70 procent.

„Je to neudržitelný stav. Sice v rámci rozvolnění omezení můžeme od 20. dubna pronajímat velký závodní okruh profesionálům týmům, příliš to ale nepocítíme. Je jich totiž v republice jen několik, motoristický sport je v podstatě paralyzovaný. Ačkoli děláme všechno možné pro zachování všech 45 pracovních míst, propouštění se zřejmě nevyhneme. V současné chvíli nám pomůže jakákoli podpora. Pokud si naši fanoušci nyní zakoupí vstupenku na závody nebo poukaz na kurz bezpečné či sportovní jízdy, zůstanou v platnosti až do doby, kdy se akce budou moci uskutečnit,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.

Za problém označila závislost areálu na zahraničních zákaznících a klientech. Uzavřené hranice jsou tak dalším neřešitelným problémem. „Naše akce navštěvuje každoročně desítky tisíc lidí, zejména cizinců. Významně tak přispíváme k rozvoji turistického ruchu i ekonomickému oživení regionu. To se však teď obrací proti nám, stejně jako masivní investice do modernizace a zkvalitnění zázemí areálu autodromu. Zůstali jsme tak téměř bez prostředků,“ vysvětlila.

Řešení přitom podle ní existuje. Autodrom se totiž rozkládá na ploše 75 hektarů. „Fungujeme na obrovském území. Sportovní a výukové aktivity proto dokážeme zabezpečit individuální a bezkontaktní formou. O to víc nás mrzí, že zatímco například hobby markety, kde se na sebe tlačí stovky zákazníků, mají otevřeno, náš areál zůstává uzavřený. Oslovili jsme proto otevřeným dopisem premiéra a další kompetentní představitele, zda by postoj k našemu areálu a aktivitám nepřehodnotili a neumožnili jeho provozování,“ upřesnila.

Upozornila také, že vedle organizování akcí motoristického sportu je prioritou společnosti bezpečnost. „Nemůžeme pokračovat ani v kurzech bezpečné jízdy pro řidiče aut a motocyklů, i když je umíme zajistit přes dezinfikované vysílačky pro každého zvlášť v jeho, nebo zapůjčeném voze. Řidiči se u nás přitom učí zvládat nástrahy běžného provozu v uzavřeném areálu výcvikových ploch polygonu pod vedením zkušených instruktorů, a neohrožují tak sebe ani ostatní na silnicích. Zejména motorkáři jsou po zimě nevyježdění, jen v březnu jich do cíle nedojelo pět,“ doplnila Jana Svobodová.