Přijďte fandit! V sobotu vypukne v Mostě největší soustředění badmintonistů v Čechách

Do města Mostu se sjedou badmintonisté z devíti zemí, aby se zde od soboty 17. srpna zúčastnili jednoho z největších soustředění badmintonistů v České republice. V Mostě budou k vidění závodníci z České republiky, Slovenska, Německa, Rumunska, Moldávie, Litvy, Srbska, Vietnamu a Indie. Domácí mostecké barvy budou hájit hráči z klubu Super Stars Most. Trénovat a soupeřit budou hned na několika sportovních místech v Mostě. „Hlavní tréninkové centrum budou mít badmintonisté ve sportovní hale TJ Lokomotiva Most, kde budou probíhat všechny tréninky,“ uvedl pro Mostecké listy hlavní organizátor kempu Lukáš Kroc.

Devátý ročník mezinárodního soustředění badmintonistů v Mostě potrvá až do 25. srpna a na všechny tréninky je volný vstup. Pořadatelem kempu je místní badmintonový klub Super Stars Most. Částkou ve výši 30 tisíc korun přispělo i město Most.