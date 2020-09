Přijďte si dát dnes s kandidáty hnutí LEPŠÍ SEVER zmrzlinu

Chcete vědět víc o kadidátech hnutí LEPŠÍ SEVR do krajského zastupitelstva? Můžete si s nimi přijít popovídat dnes od 14 do 17 hodin do Lipové ulice u kruhového objezdu u Medůzy. Nezapomeňte s sebou vzít i ratolesti, protože k dobré pohodě se bude podávat zmrzlina.

Hnutí LEPŠÍ SEVER v červnu představili zástupci úspěšných lokálních hnutí ProMOST a Ústecké fórum občanů. Spolu s nimi se ale na kandidátce objeví celá řada dalších zajímavých jmen z řad nezávislých kandidátů. Jedním z nich je i lídr LEPŠÍ SEVER a kandidát na hejtmana Martin Klika. Toho v první trojici doplní na druhém místě náměstkyně primátora Ústí nad Labem Věra Nechybová a na třetí pozici primátor Mostu Jan Paparega.

Na kandidátce LEPŠÍ SEVER se objeví i další zajímavá jména:

Eva Džumanová – dlouholetá starostka města Šluknov

Lukáš Konečný – mistr světa v boxu a radní města Ústí nad Labem

Hana Martinková – reprezentantka ČR v házené

Marek Hrvol – náměstek primátora města Most

Miroslav Andrt – radní Ústeckého kraje a místostarosta Štětí

Jaromír Franta – odborový předák a zastupitel obce Boleboř

Zbyněk Šimbera – dlouholetý starosta města Duchcov

František Rybka – velitel družstva profesionálních hasičů, manažer

Jan Eichler – předseda Klubu českých turistů Ústeckého kraje a ředitel DDM Ústí n. Labem

Zdeněk Matouš – náměstek hejtmana Ústeckého kraje a dlouholetý starosta města Krupka

Vlastimil Vozka – radní a bývalý primátor města Most

Martin Krákora – praktický lékař a zastupitel města Chomutov

Patrik Christian Cmorej – zdravotnický záchranář a vysokoškolský pedagog

Gabriela Nekolová – předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

Sáša Štembera – chirurg

Julius Turko – podnikatel a bývalý strážník Městské policie

Fabiana Bytyqi – mistryně světa v boxu