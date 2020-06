Rokáč Vinohrady tento pátek potěší příznivce punku

Mostecký hudební spolek tento pátek 5. června od 20 hodin potěší v Rokáči Vinohrady především příznivce punku. V mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí tři mostecké kapely, z nichž každá nabídne zcela odlišný pohled na tento hudební směr. Těšit se můžete na alternative punk-rock v podání formace NAVIRA, punk-rock a grunge představí WANDERWHY a ke kořenům punku vás vrátí EVAKUAČNÍ VÝTAH (na snímku).

NAVIRA je mostecká kapela s vlastní tvorbou, která nezůstává jen u jednoho žánru. Jejím cílem je, aby si každý našel v playlistu píseň, která se mu bude líbit, proto se snaží o odlišnost každé písničky. Kapela byla založenaa před rokem, ale v posledním měsíci se sestava zcela obměnila. Stálým členem zůstal zpěvák. Filís – kytara, zpěv, Metju – bicí, Ludmi – basa, vokály, Járes – kytara

WANDERWHY je začínající tříčlenná kapela z Lužic u Mostu, založena roku 2019. Hrají hlavně vlastní tvorbu, která je směsící různých žánrů jako např. punk rock, grunge, ale i metal. Sestavu kapely tvoří Jirka Habaň (kytara, zpěv), Pavel Vomasta (basová kytara, zpěv) a Michal Vomasta (bicí).

Kdo někdy viděl na pódiu virvál-punkovou partu EVAKUAČNÍ VÝTAH, musí je vidět znovu. To se nedá vyprávět, to se musí zažít. Kapela se zacala formovat kolem roku 2010. Byly nalezeny bubny, do kterých prší a kálí kočky. Byly odkoupeny, zrekonstruovány i přes výslovný zákaz nastěhovány a používány. Následovala kytara a karaoke set. Karaoke set shořel po zákroku vyštudovaných elektrotechniků při pokusu o zvýšení výkonu. Kolem roku 2015 sehnali zkušebnu a dokoupili basu. A dodnes dělají ostudu. Bicí: Dominik Ščerbák, basová kytara: Marek Němec, sólová kytara: Jiří Šmíd, zpěv: Eduard Němec.