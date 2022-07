Rozpočet města pro příští rok schválí nové zastupitelstvo

Zpracování návrhu rozpočtu města pro příští rok obnáší několik měsíců příprav. „V letošním roce je sestavování o to náročnější, protože na konci září do tohoto procesu zasáhnou volby. S veškerými materiály se tak musí v krátké době seznámit noví zastupitelé, aby mohl být rozpočet schválen do konce roku,“ podotýká starostka Kamila Bláhová.

Radní města Litvínova nyní vzali na vědomí harmonogram připomínkovacího a schvalovacího procesu. V srpnu odevzdají vedoucí odborů seznam plánovaných výdajů, návrhy na podání žádostí o dotace, sejde se pracovní skupina pro neinvestiční dotace. V září se projednají veškeré požadavky odborů úřadu a na konci měsíce obdrží vedení města první návrh rozpočtu. Během října projedná návrh koalice, o měsíc později budou o navrhovaných změnách diskutovat opět vedoucí odborů. Koncem měsíce se upraveným návrhem bude zabývat pracovní jednání zastupitelů a 30. listopadu bude návrh rozpočtu zveřejněn. V prosinci nejprve projedná návrh Rada města Litvínova, následně finanční výbor a o schválení rozpočtu budou jednat zastupitelé 15. prosince. S ohledem na naplánované podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí budou o rozpočtu hlasovat již noví zastupitelé.