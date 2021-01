Senioři se mohou od dnešního dne registrovat na očkování prostřednictvím krajské bezplatné infolinky

Ústecký kraj v pondělí dopoledne v 9 hodin spustil provoz bezplatné krajské infolinky pro seniory, prostřednictvím které se mohou nově registrovat na očkování. V první fázi se jedná o seniory věkové kategorie 80 plus. Bezplatná krajská infolinka bude v provozu od pondělí 25. ledna každý pracovní den v čase od 9 do 15 hodin. Telefonní číslo infolinky: 800 876 011.

„Již několik měsíců pomáhají úředníci a zaměstnanci krajského úřadu trasovat telefonní kontakty pozitivně testovaných lidí na nemoc COVID-19, aby odlehčili vytíženosti naší ústecké Krajské hygienické stanice. Provoz trasovacího centra bude řešen v rámci práce z domova a do prostor původního call centra usednou pracovníci odboru sociálních věcí, kteří budou dotazy a registrace seniorů na očkování na bezplatné krajské infolince vyřizovat,“ přiblížil okolnosti vzniku infolinky hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Call centrum se nachází v 5. patře budovy krajského úřadu a zprvu ho budou obsluhovat dva pracovníci. V provozu bude každý pracovní den od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

Hejtman nevyloučil do budoucna i jeho rozšíření. „Zprvu chceme pomoci seniorům starším osmdesáti let, kteří jsou osamělí, neumí si poradit s výpočetní technikou, nemají možnost pomoci od rodinných příslušníků či známých. Jak poroste míra očkování a zapojí se do něj více a více lidí, budeme uvažovat o rozšíření call centra o další pracovníky. Alfou a omegou jsou k tomu však pravidelné dodávky vakcín do kraje ze strany dodavatelů,“ zdůraznil na závěr hejtman Schiller.

BEZPLATNÁ INFOLINKA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO SENIORY K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ – PONDĚLÍ AŽ PÁTEK OD 9 DO 15 HODIN: 800 876 011