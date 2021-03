Školy pečující o děti ve věku od 2 do 10 let dostaly testy na COVID-19

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021 jsou všichni zaměstnanci škol a školských zařízení pečující o děti ve věku od 2 do 10 let v souladu s unesením vlády České republiky ze dne 15. března 2021 č. 212 povinni podstoupit test na přítomnost viru či antigenu viru SARS-CoV-2. Na území Ústeckého kraje se jedná celkem o 34 škol a školských zařízení s 1 532 zaměstnanci. Pro tyto Ústecký kraj obdržel od Ministerstva vnitra celkem 11 250 testů, které mezi ně rozdělil a ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností je dnes začíná do určených škol rozvážet.