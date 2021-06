Tábor od AUTODROMU nabízí i letos pro velký zájem čtyři turnusy

Nebývale bohatý a pestrý program čeká děti od šesti do 15 let na příměstském letním táboře, který tradičně organizuje mostecký autodrom. I letos rodiče mohou vybírat ze čtyř turnusů, a to od 12. do 16. a od 19. do 23. července a od 9. do 13. a od 16. do 20. srpna. „Úplnou novinkou je páteční závěrečná diskotéka, při které zároveň vyhodnotíme celotýdenní soutěžní hru a dětem předáme zajímavé ceny. Podrobné informace zájemci najdou na našich webových stránkách www.autodrom-most.cz,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Jednotlivé termíny doporučuje rezervovat co nejdříve, kapacita účastníků tábora je omezená. „Začínali jsme dvěma prázdninovými turnusy, jejich rozšířením na současné čtyři jsme reagovali na nebývalou poptávku. Z organizačních i technických důvodů už ale další termíny přidávat nemůžeme. Apeluji proto na rodiče, aby s registrací svého dítěte neváhali,“ upozornila Raková. Přihláška s výběrem turnusu je ke stažení na:https://www.autodrom-most.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni-1/

Programové náplně tábora se ujali členové souboru Divadlo VeTři. Vedle klasických sportovních a herních aktivit se tak letos děti mohou těšit na mimořádnou dávku zábavy, legrace, ale i osvěty a prevence. Čekají je hry a soutěže o ceny, malování nebo modelování, ale také zhlédnutí divadelního představení. Výlet do okolí zpestří prohlídka startovní věže autodromu nebo preventivní akce zaměřená na dopravu za účasti policie.

Sraz na tábor je každé ráno od pondělí do pátku od 07:00 do 08:00 hodin u dětského dopravního hřiště na polygonu, kde si rodiče své syny a dcery vždy do 16:00 hodin i vyzvednou. Cena za pětidenní pobyt na táboře činí 3 500 korun a zahrnuje také svačiny, obědy v místní restauraci a pitný režim.

Děti budou potřebovat sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém. Za deštivého počasí pak pláštěnku, gumáky a případně věci na převlečení. Každý si může přinést i své sportovní potřeby, například rakety na badminton nebo kolečkové brusle.

Program tábora je uzpůsobený tak, aby se děti zabavily a měly co nejvíce pohybu. „Zároveň však jako provozovatel závodního okruhu a organizátor sportovních motoristických podniků klademe důraz na bezpečnost silničního provozu. Zaměřujeme se proto také na bezpečnost chodců a cyklistů a jejich správné chování v rušných ulicích. Nácvik modelových situací umožní dobře vybavené dopravní hřiště se značkami, semafory i kruhovými objezdy. Dětem, které nebudou mít vlastní vybavení, zdarma zapůjčíme kola, koloběžky či odrážedla a také helmy,“ upřesnila Veronika Raková.