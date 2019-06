Technické služby chtějí pořídit nového pomocníka na úklid

Zájem mají o elektromobilní vysavač, který by se měl postarat o drobnější nepořádek, jako jsou nedopalky od cigaret, ale také i exkrementy.

Novinku představily technické služby na předváděcí akci v parku vedle magistrátní budovy. Prezentace se účastnili i zástupci z vedení města, kteří mohli vidět, jak stroj funguje v praxi. Elektromobilní vysavač je ekologický, výkonný a přitom na ovládání a obsluhu velmi nenáročný. Jeho výhodou je tichý chod. Stroj je navíc i velmi výkonný, vydrží až deset hodin v provozu. Poté stačí ho jen přes noc nabít pomocí nabíječky a druhý den je připravený k opětovnému úklidu. Vysavač váží zhruba kolem tři sta kil, jeho součástí je také 240litrový kontejner s nasazeným pytlem, do kterého se nepořádek vysává. Jeho výhodou je i to, že i přestože váží kolem tří set kilogramů, pohybuje se prostřednictvím koleček. Obsluha ho ovládá pouze pomocí ojnice. Je možné s ním zdolat i patnácticentimetrové obrubníky. Stroj se uplatňuje zejména v místech, kde je nashromážděný nepořádek, jako jsou zastávky, okolí laviček apod. Kromě toho úklízí vysavač i exkrementy. Je vybavený samozhášecím zařízením k zabránění požáru, ale i desinfekčními a čistícími prostředky, které mimo jiné také eliminují pachy.

„Na základě této předváděcí akce se budeme rozhodovat, zda tento stroj pořídíme. Dokáže nahradit práci pěti až osmi lidí, kteří jinak chodí po městě s lopatkou a smetákem. Určitě by se nám líbilo jako poskytovalteli služeb pro město, aby tady taková technika mohla pracovat denně, a to zejména v centru města,“ uvedl ředitel Technických služeb města Mostu Václav Zahradníček a dodal: „Technické služby by měly více investovat do techniky a obdobných technologií, které umožní větší efektivitu. Pak nebudeme muset spoléhat jen na limitovaný počet lidí a na to, zda do práce přijdou, nebo nepřijdou, jedná-li se například o veřejně prospěšné práce apod.“ Náklady na pořízení elektromobilního vysavače se pohybují v řádu 400 až 450 tisíc korun. „Nyní budeme jednat s výrobcem, abychom si řekli, jaké jsou možnosti dodání a cenové možnosti, které se budou odvíjet od toho, v jakém bude stroj provedení, s jakými doplňky a parametry. Podle toho si vybereme jeden nebo i dva takové stroje,“ uvedl dále ředitel technických služeb. Pokud stroj technické služby pořídí, plánují i jeho uskladnění poblíž místa, kde se s ním bude pracovat, aby se nemusel denně převážet. „V centru města pro něj musíme najít nějaké příhodné místo, kde bychom ho měli uložený. V úvahu přicházejí například garáže poblíž magistrátu nebo budova městského divadla,“ dodal ještě Václav Zahradníček.