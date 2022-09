Ústecký a Karlovarský kraj založily společnou Destinační agenturu Krušnohoří

„Založení nové společné destinační agentury nám umožní ve větší míře podporovat rozvoj sdíleného území, rozvoj cestovního ruchu a turistiky. A to jsou segmenty, které nám do krajů přinesou především další finance,“ doplnil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

V Ústeckém kraji doposud fungovala Destinační agentura Krušné hory jako obecně prospěšná společnost, jež byla financovaná z rozpočtu kraje. Aby kraje nebyly na financování destinační agentury samy a dosáhly i na větší prostředky ze státního rozpočtu i dalších zdrojů a mohly oblast mnohem intenzivněji rozvíjet, bylo potřeba změnit právní rámec – nová destinační agentura je zapsaným spolkem. V obou krajích by měla taktéž vzniknout sobě rovná detašovaná pracoviště. Chod agentury budou prvních pět let financovat oba kraje rovným dílem (2 miliony korun ročně), poté by měla být agentura plně soběstačná. Agentura by měla současně sledovat snahy o vznik CHKO Krušné hory.