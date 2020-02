V Centralu odstartuje akce Hejbni Mostem!

Ve dnech 11. – 13. 2. 2020 se bude konat v obchodním centru Central Most prezentační akce k projektu Participativní rozpočet – Hejbni Mostem! Připravena je i soutěž. Veškeré informace najdete na http://www.hejbnimostem.cz



PŘIJĎ – VYFOŤ SE – VYHRAJ

✅PŘIJĎ – Do OC Central Most ve dnech 11. 2. až 13. 2. 2020

✅VYFOŤ SE – Selfie s logem ⍙ Hejbni Mostem u našeho stánku

✅VYHRAJ – Zveřejni na svém FB, označ a dej like stránce Hejbni Mostem

Příspěvek s nejvíce like do 12:00 14.2. 2020 vyhrává Valentýnskou plavbu pro dva (raut, lahev sektu a živá hudba) dne 14. 2. od 20:00 v Praze na Vltavě a balíček reklamních předmětů.