V neděli sledujte adrenalinovou divadelní akci mosteckých herců

Už tuto neděli 9. května v 18 hodin sledujte výsledek adrenalinové divadelní akce #vitaminD na YouTube kanálu „Vitamín D aneb Divadla spolu“, do které se zapojilo i Městské divadlo v Mostě.

Velké finále již tuto neděli. Sledujte, držte palce a hlasujte!

Městské divadlo v Mostě se připojilo do společné výzvy, která v českém divadelním prostoru nemá obdoby. Divadelníci z nejrůznějších koutů celé republiky se spojili v unikátním, společném projektu, který všem divákům umožní být při tom.

„Nápad se zrodil v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Zástupci třinácti divadel si vymysleli společnou kreativní výzvu, v rámci které každý zúčastněný soubor během pouhých 72 hodin vytvoří a natočí inscenaci na společné téma. Náš tým, do kterého se zapojili herci z činoherní i loutkové scény také natáčel,“ uvedla produkční a propagační referentka mosteckého divadla Lenka Krestová. Divadelníci vytvořili jedinečný divadelní formát pro tuto dobu: okamžitou podobu živého divadla, kterou je možné předat divákům po celé republice. Každý přihlášený soubor zaslal do společného klobouku tři přísloví a „divadelní notář“ Michal Zahálka jedno z nich vylosoval. Každé z divadel pak v pravý čas obdrželo vylosované přísloví mailem a mohlo se pustit do práce, na jejímž konci vznikla nahrávka krátké divadelní inscenace.

Pravidla byla poměrně přesně dána. Byly například zakázány veškeré filmové a televizní efekty, natáčet se muselo na jevišti nebo zkušebně (exteriéry byly zakázány) a snímat se smělo maximálně na dvě kamery. Výsledný film musí být v rozmezí 10–15 minut. Umělecké ztvárnění zadaného přísloví a volba žánru byly ovšem zcela svobodné – a každý tým se s nimi popral jistě úplně jinak a originálně.

Premiéra všech inscenací proběhne 9. května v 18 hodin v mimořádném přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D. Záznamy všech inscenací pak budou na internetu k vidění ještě nejméně deset dnů, aby diváci měli větší šanci vše zhlédnout.

Na úvodní fotografii: Tvůrčí tým mosteckého divadla. Zleva: Vít Herzina, Michal Pětík, Jakub Dostál, Hana Marvanová, Jiří Kraus a Jiří Rumpík.