WIFI4EU poskytne připojení před litvínovskou Citadelou

Radní Litvínova schválili výběr lokality pro umístění veřejné wifi v rámci projektu WIFI4EU.

Z osmi lokalit, které navrhovali členové komise pro e-Government, se všichni shodovali na náměstí Míru, zámku Valdštejnů se Zámeckým parkem a u Citadely včetně ZUŠ a parku před budovou. S ohledem na to, že na prvních dvou místech již veřejná wifi funguje, zvolili radní třetí lokalitu. Nyní je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci pro umístění veřejné wifi ve vybrané lokalitě.

Loni v září schválila rada města na svém jednání přijetí poukázky z dotačního programu WiFi4EU ve výši 15 tisíc EURO a schválila uzavření Grantové dohody s Výkonnou agenturou pro inovaci a sítě. Grantová dohoda byla oběma stranami podepsána dne 23. 9. 2019. Dokončení instalace a zprovoznění instalované sítě je podle Dohody nutné zrealizovat do 18 měsíců od podpisu grantové dohody – to znamená do 23. 3. 2021.