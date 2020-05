Zapálil dva kontejnery a auto, další auta a popelnice byly poškozeny

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil trestní stíhání 23letého muže a obvinil ho z přečinu poškození cizí věci. Podle policie má muž na svědomí založení tří požárů. Zapálil dva kontejnery a osobní automobil. Od požárů zahořely další kontejnery a také dvě další zaparkovaná vozidla. Škoda se vyšplhala na částku 56 tisíc korun. Na objasnění případů pracovali policisté obvodního oddělení Most Zahradní a Most.

Mostečan měl již v únoru na sídlišti Zahradní v Mostě v noci založit požár plastového kontejneru na směsný odpad. Přinesl si benzin a zapalovač a způsobil jeho zahoření. Na místě chvíli přihlížel, a když slyšel, že se blíží hasiči a policisté, utekl. Oheň poškodil další vedlejší nádobu na odpad.

V březnu po půlnoci v ulici Františka Malíka opět založil oheň v kontejneru z plastu zřejmě za použití benzinu a zapalovače, které si s sebou vzal. Stejně jako v prvém případě se díval na oheň a zmizel před příjezdem hasičů. I zde se plamen rozšířil na vedlejší plastovou nádobu, čímž došlo ke zničení. Navíc vlivem tepelné radiace a působením plamenného hoření byla poškozena zadní část zde v blízkosti zaparkovaného osobního vozidla.

Na třetí akci vyrazil v dubnu znovu pod rouškou tmy do starší zástavby města Mostu. Za domem na parkovací ploše měl vhodit pravděpodobně hořící kapesník do interiérového prostoru osobního vozidla, u kterého měl nejprve rozbít okno. Vnitřek automobilu zahořel a vůz požár značně poškodil. Na místě bylo poničeno vedlejší zaparkované vozidlo. Vůz, který zapálil, si nevybral náhodně. Věděl, komu patří a jeho počin byl dílem msty.

Vyšetřovatel muže po obvinění zadržel a podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, soud v Mostě neshledal vazební důvody a muže propustil na svobodu. Vyšetřování obviněného je nyní vedeno na svobodě.