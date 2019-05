1. ročník fotosoutěže obce Nová Ves v Horách začíná

Podnikáte výlety do Krušných hor konkrétně na Novou Ves v Horách a do jejího okolí a zároveň rádi fotografujete? Nyní můžete spojit příjemné s užitečným a své amatérské snímky přihlásit do 1. ročníku fotografické soutěže a třeba získat nějakou cenu.

„V hledáčku objektivu Nová Ves v Horách a okolí“ je název fotografické soutěže pro amatérské fotografy, kteří mohou přihlásit své snímky buď do kategorie dospělých, nebo v kategorii dětské. „Letošní první ročník je pilotní akcí tohoto rázu v naší obci a věříme, že se osvědčí a počítáme, že se bude i v budoucnu opakovat,“ doplňuje Eva Nirodová, předsedkyně Kulturního výboru obce Nová Ves v Horách. Soutěž připravili členové Kulturního výboru a potrvá od 1. května až do 31. října.

Novou Ves v Horách a její okolí můžete fotografovat ze všech světových stran a v jakémkoliv ročním období. Inspirací na co se při hledání novoveského cíle zaměřit Vám přijdou vhod tato témata: Historie, Památky, Turistické zajímavosti, Příroda, či Krajina novoveského Krušnohoří. „Výběr snímků proběhne v průběhu října a listopadu komisí, kde budou zástupci laické i odborné veřejnosti. Samotné vyhlášení tedy termín a místo sdělíme přihlášeným fotografům během listopadu a na vítěze čekají finanční vouchery,“ dodává předsedkyně novoveského Kulturního výboru.

Na závěr je nutné zmínit technické parametry fotografií, kdy budou přijímány pouze digitální fotografie ve formátu jpg, minimální rozlišení 2480×1748 px a maximální velikost jedné fotografie 5 MB. Každý účastník může přihlásit nejvýše deset snímků a zaslat je na e-mailovou adresu kulturnivybor@seznam.cz. Podrobné informace o soutěži mohou zájemci získat na internetových stránkách www.novavesvhorach.cz a na FB www.fb.com/novavesvhorach.