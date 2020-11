1. výzva z programu COVID-SPORT II zveřejněna, žádosti budou moct podnikatelé podávat od příštího týdne

„Ve spolupráci s NSA jsme připravili program pro sportovní odvětví, kde se v souvislosti s opatřeními rušila utkání a sportovní akce. V programu je alokováno 500 milionů korun a výše maximální dotace se lidí dle úrovně soutěže a konkrétního sportu. NSA bude žádosti přijímat a hodnotit, MPO bude dotace vyplácet,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

„Pro mnoho českých sportovních klubů znamenalo přerušení soutěží ohrožení jejich fungování. Dotace je určena pro pokrytí ztrát pro běžné fungování sportovních klubů jako je například nájemné, startovné, cestovné, pojištění či testování a dezinfekce,“ říká předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Žádosti bude možné podávat od 12. listopadu 2020 od 10:00 hodin do 7. prosince 2020 do 17:00 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému dostupného přes webovou adresu www.mpo.cz. Systém žadatele podáním potřebných dokumentů včetně příloh provede, důležité je mimo jiné zřízení e-identity. Podpora je poskytována formou dotace ex-ante. Podrobnosti k výzvě spolu s manuálem pro uživatele budou k dispozici přes výše uvedený web.

Program COVID-SPORT II je zaměřený na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží nejvyšší a druhé nejvyšší úrovně ve sportovním odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny.

„Alokace pro sportovní kluby ligových soutěží v odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené je stanovena ve výši 425 000 000 Kč. Druhá z aktivit se zaměří na zrušené akce v důsledku s vládními opatřeními, kde je připraveno 75 000 000 Kč,“ uzavírá náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.