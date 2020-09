Aktivisté opět řádí v lomu

Dnes pokračují protesty aktivistů, kteří doprovází letošní Klimakemp akcemi občanských nepokojů. Od sobotního dopoledne desítky z nich pobíhají po dobývacím prostoru lomu Vršany a svůj požadavek na co nejrychlejší ukončení doby uhelné vymáhají obsazením těžebních strojů. V ranních hodinách čtveřice dívek, které samy sebe nazývají Vzpoura koťátek, vylezla na skrývkový stroj. Ve svém prohlášení koťátka odsoudila šmahem všechno zlo tohoto světa, včetně kapitalismu, rozpad komunit, sociálních vztahů, brutalismu, sadismu, chudoby, rtuti, uhlí a mnohého dalšího. „Konfrontováni se všemi těmito zly, propadal jsme klimatickému žalu a uchýlila se k žalostnému mňoukání. Bouříme se proti mocenskému systému a tuto akci vidíme jako jedinou možnost, jak svou vzpouru vyjádřit. Mňouk,“ prohlásila koťátka na skrývkovém bagru. Vniknutí aktivistů do dobývacího prostoru řeší od rána Policie ČR. „Zdá se, že podobné výstřelky v důlním prostoru se stávají pro tyto mladé aktivisty formou adrenalinové zábavy. Důrazně upozorňujeme, že volny pohyb v lomu je pro nepovolané osoby velmi nebezpečný. Všechna legrace skončí, až se někomu něco stane, a až za tyto akce vystavíme aktivistům účet. A bude vysoký. Už dnes víme, že to budou stovky tisíc korun. Až tyto nezodpovědné akce skončí, vyčíslíme způsobené škody,“ komentovala dnešní protesty mluvčí Vršanské uhelné Eva Maříková.

Aktivisté se usadili na louce v Okoříně, která patří místnímu zemědělci Jiřímu Kejřovi. Ten jim smlouvu vypověděl už ve středu, když první aktivisté obsadili těžební stroj v Lomu Vršany.