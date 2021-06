Aquadrom v létě otevře jen venkovní bazény

Krytá bazénová hala na mosteckém Aquadromu zůstane v letních měsících uzavřena. Důvodem je oprava impregnace a obnova nátěrů stropní konstrukce v bazénové hale. Přípravné práce této stavby a údržby bazénu byly zahájeny ještě v době uzavření areálu vinou pandemie covid-19.

Stavbu však, v návaznosti na její rozsah, nebude možné dokončit k termínu vládou plánovaného rozvolnění, tedy do 14. června 2021. Vedení města se společně s provozovatelem Technickými službami města Mostu dohodlo, že ideálním termínem pro realizaci prací je období červen až srpen letošního roku. Tedy v době, kdy budou již na Aquadromu v provozu venkovní bazény a většina sportovních klubů bude mít prázdninovou přestávku.

Náklady na celou rekonstrukci stropní konstrukce dosáhnou cca 3,7 milionu korun bez DPH. „Veškeré práce by měly být dokončeny tak, aby do začátku září bylo možné provoz bazénové haly obnovit. Město Most současně nabízí všem plavcům jako náhradní sportoviště nová plovoucí mola na Matyldě, kde vzniknou i dvě nové padesátimetrové dráhy pro plavce se startovacími bloky dle pravidel Mezinárodní plavecké federace (FINA),“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.