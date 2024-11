Autem posekal stromky

Litvínovští policisté odebrali řidičský průkaz 21letému muži z Českolipska, který ho už neměl mít u sebe. Ten vozidlem dokonce posekal stromky v Horním Jiřetíně. Dopravní policisté museli vyjíždět k nehodě, ke které došlo uplynulý čtvrtek v podvečerních hodinách v ulici Gen. Svobody v obci Horní Jiřetín. Řidič v Citroënu tam z nezjištěného důvodu vyjel ze silnice rovnou do okrasných stromků. Při nezvládnutém manévru poškodil i samotný vypůjčený vůz. S oznámením nehody si hlavu nelámal a pokračoval dál v jízdě. V ulici Podkrušnohorská narazil ovšem na hlídku městských strážníků, kteří po řidiči na základě oznámení pátrali. Mladíka zastavili a zkontrolovali. Vyšlo najevo, že k dopravní nehodě a k poškození vozu a stromků nemuselo vůbec dojít. Mládenec neměl totiž za volantem co pohledávat. Řidič ve věku 21 let má od konce letošního října uložený platný zákaz řízení všech motorových vozidel, o kterém rozhodl Magistrát města Ústí nad Labem. Šofér se tak svezl na litvínovskou služebnu, kde si od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za porušení zákazu řízení se může v případě odsouzení podívat do vězení až na dva roky.