Autodrom je pro veřejnost zavřený, kurzy bezpečné jízdy a kupóny na volné jízdy po okruhu ale můžete objednávat

Areál mosteckého autodromu je sice vzhledem k vládou vyhlášeným opatřením pro veřejnost uzavřený, nicméně prodej kurzů bezpečné jízdy a kupónů na volné jízdy po okruhu NEPŘERUŠIL. „Po návratu do běžného režimu ihned vyhlásíme nové termíny kurzů i volných jízd, na něž se zájemci budou moci objednat. V této nelehké době nám zakoupením kurzů a kupónů fanoušci velmi pomohou, je to pro nás významná podpora,“ vzkazuje fanouškům a příznivcům mluvčí AUTOROMU MOST Jan Foukal.