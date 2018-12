Autodrom je zážitkový, před Vánoci navíc i inspirující

Každoroční předvánoční dilema, jakým dárkem potěšit tentokrát své nejbližší, má řešení. Je jím nabídka společnosti AUTODROM MOST, která ve stejnojmenném areálu provozuje mnoho různých aktivit. Každá z nich je zajímavá, většina adrenalinových, další pak neobyčejné, jedinečné, originální. A všechny je možné věnovat jako překvapivý dárek pod stromeček. Možná nečekaný, po návštěvě autodromu ale velkou většinou obdarovaných oceněný a kvitovaný. Dárek z mosteckého autodromu udělá radost motoristickým fanouškům, začínajícím, méně zkušeným i ostříleným řidičům a také milovníkům jízdy v terénu. Pořídit je možné dárkové poukazy na jednotlivé kurzy bezpečné jízdy, školení s odpočtem trestných bodů, kurzy sportovní jízdy na velkém závodním okruhu či jízdu vlastním vozem nebo motocyklem po velkém závodním okruhu. Podrobné informace o dárkových poukazech zájemci najdou na www.autodrom-most.cz. „Nabízíme také uni poukaz na kurzy. Jeho výhodou je možnost výběru. Obdarovaný tak může zvolit aktivitu, která mu přímo vyhovuje, nebo kterou vyhodnotí jako pro něj v tu chvíli nejužitečnější. Dále lze pořídit i voucher za 1 000 korun. Ten není omezený na určitou službu, produkt či aktivitu. Jeho majitel si vybere cokoli v dané hodnotě, nebo si může zvolit dražší alternativu. V tom případě cenu doplatí,“ doplnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová. Upozornila na dva nové kurzy bezpečné jízdy, jež lze rovněž pořídit jako vánoční dárek a podle dosavadních ohlasů řidiče zaujaly. Prvním z nich je kurz FOR LIFE, připravený při příležitosti připomínky čtvrt století od zahájení kurzů bezpečné jízdy v areálu mosteckého autodromu. Jeho zaměření vyplynulo z diskusí s absolventy kurzů i z doporučení odborníků na dopravu. „Ukázalo se, že mnoho řidičů má obavy, zda by dokázali účinně poskytnout první pomoc zraněným při dopravní nehodě. Dalším neuralgickým bodem je jízda po našich dálnicích. Vzali jsme proto tyto podněty v potaz při vytváření obsahu tohoto kurzu,“ vysvětlil hlavní instruktor autodromu Marek Kohoutek. Druhou novinkou je kurz FOR TEEN pro mladé začínající řidiče, kteří jej pořídí za zvýhodněnou cenu. Kurz je součástí projektu Ukaž, jak řídíš pro čerstvé absolventy autoškol ve věku od 18 do 24 let, který připravila Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR). „Projekt vychází ze skutečnosti, že nezkušení řidiči nemají po absolvování základního výcviku v autoškole a získání řidičského oprávnění dostatek zkušeností, zručnosti a bohužel často ani znalostí k řešení jak rutinních, tak i složitějších dopravních situací. Zaměřujeme se proto také na psychologické aspekty zvládání krizových situací,“ upřesnil Kohoutek.