AUTODROM MOST chystá pro motorkáře a milovníky motorek BIKES & COFFEE

Mostecký autodrom odstartuje motorkářskou sezónu na mosteckém polygonu 1. května speciální akcí. Pro motorkáře a milovníky motorek se chystá BIKES & COFFEE. Motosraz a spanilá jízda na dráze se zkušeným instruktorem a populárním testovacím jezdcem Pepou Sršněm.

Na mosteckém autodromu každoročně probíhá řada akcí pro motorkáře od motoškol přes agenturní jízdy a tréninky až po mistrovství světa superbiků WorldSBK a další prestižní závodní podniky. „Začátek motorkářské sezóny proto otevřeme motosetkáním, které se uskuteční 1. května v odpoledních hodinách na Polygonu Most. Ten, kdo si na sváteční pondělí naplánuje vyjížďku se zastávkou v Mostě, se vedle tradiční obhlídky motorek, občerstvení a hudebního doprovodu, může těšit na setkání s Pepou Sršněm, který povede i spanilou jízdu po závodní dráze,“ informuje mluvčí Autoromu Most Radek Laube. Pokud máte o zmíněný motopodnik zájem jako jezdec, akreditujte se co nejdříve, počet motorek bude limitován.

Účast na motosrazu přislíbil také Oliver König, jediný český zástupce v královské třídě WorldSBK.

Podle mluvčího autodromu ebudou chybět ani soutěže o vstupenky na WorldSBK Czech Round. „Každý, kdo přijede, získá patnácti procentní slevu na nákup vstupenek na tento vrcholný závod sezóny,“ dodává mluvčí.

Motorkářský svátek vyvrcholí Šampionátem WorldSBK, mistrovstvím světa motocyklů kategorie Superbike, který mosteckou závodní dráhu opanuje letos 27-28. červencene. Diváci se mohou těšit na nejvyšší a nejrychlejší třídy závodů sériových silničních motocyklů. Ty jsou pro závody upravené jen některými komponenty (tlumiče, části motoru, výfuk). Seriál se jezdí na světových okruzích jako Catalunya, Assen, Donington Park, nebo Phillip Island. Působí zde pět značek – Kawasaki, Yamaha, Ducati, Honda a BMW, za které jezdí světové motocyklové hvězdy.

Program BIKES & COFFEE

Od 16 hodin – Zahájení akce

Od 17 hodin – Setkání s Pepou Sršněm a Oliverem Königem

Od 18 hodin – Spanilá jízda po závodní dráze s Pepou Sršněm

V 19 h odin zakončení akce