Od dnešního dne můžete navštívit až do 6. 7. Oboru Fláje a to vždy v čase od 10 do 15 hodin. Mimo to se můžete zúčastnit komentované pochůzky, a to 4. -5. 7. od 10 do 12 hodin. Sraz před bránou Zámecká (směrem na Fláje) v 10 hodin. Není zde možnost parkování proto je lepší dojet linkou MHD (zastávky jsou zde hned dvě v těsné blízkosti)