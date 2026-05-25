Mostecká střelnice v podchodu má nové majitele

Střelnice v bývalém podchodu z Moskevské ulice směrem k nádraží v Mostě, kterou město několikrát neúspěšně nabízelo k pronájmu, by zase měla začít sloužit svému účelu. Zastupitelé totiž na svém posledním jednání schválili prodej tohoto již roky nevyužívaného prostoru novým majitelům.
Dvojice zájemců střelnici od města získá za zhruba 1,2 milionu korun. Nejprve ale musí složit dvacetiprocentní zálohu a nejpozději do roka od jejího zaplacení se zavázat obnovit její provoz a zajistit její pravidelné fungování.
Opoziční zastupitelé během projednávání vyjádřili obavu, zda je správné zbavovat se prostoru, který je významně propojený s infrastrukturou. Zajímalo je, jak je ošetřeno, že v případě, kdyby došlo například k narušení velmi frekventované komunikace, nemůže dojít k výraznému zhoršení dopravní situace ve městě. Aby nebylo nutné uzavřít na delší dobu jednu z důležitých dopravních tepen v Mostě.
Náměstek primátora Václav Zahradníček zastupitelé ujištil, že situace byla po stavební stránce prověřena a rovněž i po stránce legislativní tuto záležitost řešila advokátní kancelář, která pro město zajišťuje právní služby. „Tuto záležitost řeší věcné břemeno, které by mělo umožnit kdykoli do prostorů střelnice vstoupit a zajistit nejen opravy, ale i údržbu mostního tělesa, které je překryto komunikací. Město se proto nevystavuje riziku soudního sporu nebo složitého právního řešení. Tím by mělo být případné riziko minimalizováno,“ doplnil zástupce právní kanceláře. Zastupitelé následně prodej střelnice schválili.
Střelnice u nádraží, která byla vybudovaná v místě bývalého podchodu, je jedinou tunelovou střelnicí se třemi střeleckými stavy v okolí Mostu s pojezdem do 50 metrů.