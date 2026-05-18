V souvislosti se sobotní událostí v Chomutově padlo obvinění

Muž je stíhán pro nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, vyšetřovatel podá podnět ke vzetí obviněného do vazby.
V sobotu krátce po půl šesté večer policisté přijali oznámení o pohybu muže s dlouhou zbraní ve středu města Chomutov. Na místo bylo okamžitě vysláno několik policejních hlídek, které pátraly po podezřelém a činily opatření k zajištění bezpečnosti občanů. Následně policisté obdrželi informaci, že muž se zbraní by se měl již nacházet uvnitř budovy v ulici Ruská. Proto uzavřeli okolí této budovy, které střežili a následně provedli zákrok, při němž byli v objektu zadrženi tři muži. Další muž byl v souvislosti s událostí zadržen krátce poté na jiném místě v Chomutově. Policisté v objektu v ulici Ruská zajistili čtyři zbraně, včetně jedné dlouhé zbraně. Tyto předměty budou odeslány na expertizu mimo jiné ke zjištění jejich případné střelbyschopnosti.
Podle dosud zjištěných informací měl jeden ze zadržených (ve věku 36 let) společně s dalšími třemi muži ve zmíněném objektu před incidentem popíjet alkohol. Pod jeho vlivem měl muž ostatním navrhnout, že natočí hranou scénu, v níž bude vystupovat jako voják se zbraní. Vzal tedy do ruky dlouhou palnou zbraň a vyšel s ní na ulici. Tam se pak měl se zbraní v ruce pohybovat a mířit hlavní na kolem projíždějící vozidlo, čímž u posádky vozidla vzbudil obavy o život. Po chvíli zašel zpět do budovy, kde ho pak policisté našli a vyvedli ven. S mužem provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní, přístroj ukázal 1,29 promile. Také orientační test ke zjištění užití drog byl pozitivní na látky amfetamin/metamfetamin.
Dnes vyšetřovatel zahájil trestní stíhání jednoho ze zadržených. Šestatřicetiletého muže obvinil ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví a následně bude podán podnět k vzetí obviněného do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněnému u soudu tříletý trest odnětí svobody.
Zbylí tři zadržení byli po provedení potřebných úkonů propuštěni a nejsou trestně stíhaní.