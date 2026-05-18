Jak omezit svištící elektrokoloběžky? Mostečtí zastupitelé a úředníci si lámou hlavu

Možnost, zda by šlo omezit, případně zcela zakázat elektrokoloběžky v okolí Benediktu, řešili mostečtí zastupitelé.
Není to přitom poprvé, kdy se touto problematikou zástupci města zabývali. „Na Benedikt chodí maminky s dětmi a jezdí tam lidé na kolech. Občas se tam objeví mladý jedinec na elektrokoloběžce a jede dosti velkou rychlostí. Časem se to může stát problémem, mohlo by dojít k nějakému zranění. Zajímalo by mne, zda by to nebylo možné probrat, případně zakázat, protože několikrát už se stalo, že rychlost prosvištění byla opravdu velká,“ otevřela problém, který podle mapy bezpečí trápí i mostecké seniory, zastupitelka Alena Dernerová.
„Toto téma už se na úrovni města řešilo. I dopravní komise se problematikou omezení nebo nějakého vymezení koloběžek zabývala, ale legislativa v tomto ohledu není úplně pružná,“ připomněl primátor Mostu Marek Hrvol. Jeho slova doplnil vedoucí odboru správních činností Vojtěch Brzoň, který je zároveň tajemníkem dopravní komise. „Podobnou otázku už jsme řešili u jezera Most. Ovšem problém spočívá v tom, že elektrokoloběžka nebo koloběžka jako taková, je v zákoně definována jako kolo. To znamená, že pokud bychom chtěli omezit elektrokoloběžky na Benediktu, museli bychom omezit i každého cyklistu. U Benediktu je to pochopitelný problém, protože pojízdná plocha je zde velmi úzká a ve chvíli, kdy se potká chodec s kočárkem nebo se psem na vodítku, může dojít ke kolizi. Obecně na to ale není jednoduchá odpověď a nelze tomu jednoduše zamezit,“ vysvětlil Vojtěch Brzoň.
I přes zmíněné zapeklitosti nechce vedení města nechat záležitost bez patřičné odezvy. „Máme informace, že je to problém v celé republice. Domlouváme se i na společném postupu v rámci městských policií. Hodláme se na elektrokoloběžky zaměřit s dopravní policií. Už k tomuto tématu proběhla i nějaká komunikace. Jednou z možností by bylo například dát omezení do provozního řádu Benediktu. Otázkou ale je, jak by toto omezení bylo následně sankcionovatelné. Každopádně ale tento problém řešit budeme a hodláme se na něj více zaměřit,“ dodal ředitel mosteckých strážníků Jaroslav Hrvol.
Úvodní foto: Ilustrační foto