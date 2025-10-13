Jubilejní sezona festivalového orchestru odstartuje swing

Pondělní večer 13. října bude patřit swingu. Do Městského divadla v Mostě swingové melodie přinese Festivalový orchestr Petra Macka, který tím zahájí svou 35. jubilejní sezonu Hudebních pondělků.
Hlavní hvězdou večera bude houslový virtuos Ivan Ženatý, ve druhé části koncertu potom vystoupí pěvecké talenty pražské jazzové konzervatoře Petrik Šudák, Lucie Hájíčková, Anna Šteklová a Karolína Krajníková, v jejichž podání zazní písně Gershwinovy, Kreislerovy, Sinatrovy a dalších autorů. Doprovázet a spoluúčinkovat bude Festivalový orchestr Petra Macka a dirigentskou taktovku bude v ruce třímat Martin Peschík. Koncert začíná v 19 hodin, vstupenky jsou k dostání v divadle.