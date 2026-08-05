O křesla v mosteckém zastupitelstvu se utká osm politických stran a hnutí

V úterý v 16 hodin vypršela lhůta pro podávání kandidátních listin do voleb do zastupitelstev měst a obcí, které se konají 9. a 10. října. V Mostě se bude o hlasy voličů ucházet osm politických stran a hnutí. Při posledních volbách kandidovalo volebních subjektů jedenáct.
Do voleb v Mostě jde:
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ANO 2011
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politické hnutí
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Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ – ZA
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sdružení politické strany Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů
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Občanská demokratická strana
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politická strana
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Piráti, Zelení a Starostové
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koalice politické strany Česká pirátská strana, politické strany Strana zelených a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
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ProMOST
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politické hnutí
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SPD a Motoristé sobě
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koalice politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a politické strany Motoristé sobě
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Stačilo!
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politické hnutí
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VIZE pro Most
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politické hnutí
Poté, co volební strany a hnutí 4. července odevzdaly kandidátní listiny pro komunální volby, registrační úřady začnou přezkoumávat, zda kandidátky splňují všechny zákonné náležitosti.
Pokud zjistí chyby nebo nedostatky, vyzvou zmocněnce volebních stran k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.
Po odstranění případných vad rozhodnou o registraci kandidátních listin, případně o jejich odmítnutí nebo o vyškrtnutí jednotlivých kandidátů, pokud zmocněnci stran a hnutí nedostatky napravili.
Proti rozhodnutí registračního úřadu je možné podat návrh k soudu, který přezkoumá zákonnost registrace nebo odmítnutí kandidátky.
Po pravomocné registraci následuje losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích, tisk hlasovacích lístků a příprava samotných voleb.