O křesla v mosteckém zastupitelstvu se utká osm politických stran a hnutí

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redakce HL
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V úterý v 16 hodin vypršela lhůta pro podávání kandidátních listin do voleb do zastupitelstev měst a obcí, které se konají 9. a 10. října. V Mostě se bude o hlasy voličů ucházet osm politických stran a hnutí. Při posledních volbách kandidovalo volebních subjektů jedenáct.

Do voleb v Mostě jde:

ANO 2011

politické hnutí

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ – ZA
PRÁVA ZVÍŘAT a NK

sdružení politické strany Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů

Občanská demokratická strana

politická strana

Piráti, Zelení a Starostové

koalice politické strany Česká pirátská strana, politické strany Strana zelených a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

ProMOST

politické hnutí

SPD a Motoristé sobě

koalice politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a politické strany Motoristé sobě

Stačilo!

politické hnutí

VIZE pro Most

politické hnutí

Poté, co volební strany a hnutí 4. července  odevzdaly kandidátní listiny pro komunální volby, registrační úřady začnou přezkoumávat, zda kandidátky splňují všechny zákonné náležitosti.

Pokud zjistí chyby nebo nedostatky, vyzvou zmocněnce volebních stran k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.

Po odstranění případných vad rozhodnou o registraci kandidátních listin, případně o jejich odmítnutí nebo o vyškrtnutí jednotlivých kandidátů, pokud zmocněnci stran a hnutí nedostatky napravili.

Proti rozhodnutí registračního úřadu je možné podat návrh k soudu, který přezkoumá zákonnost registrace nebo odmítnutí kandidátky.

Po pravomocné registraci následuje losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích, tisk hlasovacích lístků a příprava samotných voleb.

 

 

 

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