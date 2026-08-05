Na jezeře Most se po včerejším silném větru hledají dva mladí muži, nasazeny jsou i podvodní drony

V podvečer 4. srpna se přes Mostecko přehnal silný s nárazový vítr. V té době se na hladině jezera Most nacházelo více lidí, z nichž někteří měli vážné problémy dostat se zpět ke břehu. Po utišení větru bylo oznámeno pohřešování dvou mladých mužů. Policie okamžitě zahájila rozsáhlou pátrací akci za účasti hasičů, policejních potápěčů, poříční policie a dalších složek IZS.
Během noci bylo pátrání kvůli tmě a podmínkám omezeno a dnes 5. srpna ráno pokračovalo. Prohledávána byla vodní plocha, břehy i okolí jezera, do akce byly nasazeny i specializované týmy a technika v podobě podvodních dronů.
Policie s ohledem na rodiny pohřešovaných nezveřejňuje podrobnosti o totožnosti ani okolnostech události.