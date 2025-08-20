Hurvínek a nezvaný host v Citadele

Představte si, že u vás jednoho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. A to se přesně stane u Spejblů.
Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve vlastním bytě. Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor sdílet. Jenže Člunozobec všechno ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje. Za to Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec krátký a nebo je to naopak?
Přijďte se s námi zasmát, zamyslet a zažít nezapomenutelné dobrodružství loutek, které baví malé i velké už po generace.
Termín konání: neděle 30. listopadu 2025
Místo a čas: Citadela, Velká scéna od 16.00 hodin
Vstupné: 290 Kč.
Vstupenky k zakoupení na pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online nebo telefonicky 476 111 487. Platnost rezervace vstupenek v Citadele je 7 dní od data zarezervování. Poté bude rezervace zrušena.
Vhodné pro děti od 4 let.
Délka představení 50 minut. Představení je hrané bez přestávky.