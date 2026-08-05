Lesáci zvou 29. srpna na dobrodružnou rodinnou výpravu

Hledáte program pro děti na konec prázdnin? Můžete si 29. srpna od 10 do 13 hodin užít dobrodružnou rodinnou výpravu lesem. Start je v Meziboří a cíl v Litvínově. Čeká vás 8 zábavných stanovišť, spousta zajímavostí o přírodě i hravé úkoly pro malé i velké. Akce je ideální pro rodiny s dětmi, hlavně 1. stupeně ZŠ.
Celá akce je zdarma, stačí se jen zaregistrovat a dorazit – o zábavu i program je postaráno. Registrace: do 21. 8. 2026 přes QR kód na plakátu nebo na https://www.klubnoveholesa.cz/mapa/?detail=s-861.